Несмотря ни на что, знакам зодиака на этой неделе следует расслабиться и быть спокойными

12 июня 2023, 08:02, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эта неделя будет очень насыщенной на новости и встречи. Помните: в перерывах между решением рабочих вопросов важно отдыхать.

Есть разные способы отвлечься от рутины. Какие – рассказываем в астрологическом прогнозе amic.ru для всех знаков зодиака на неделю с 12 по 18 июня 2023 года.

1 Овен На этой неделе не перегружайте себя работой. Оставьте силы на домашние дела и творчество. И, конечно, не забывайте просто отдыхать – например, в какой-нибудь из дней можно полежать на диване, почитать книгу или посмотреть сериал.

2 Телец Тельцы, проводите как можно больше времени с любимым человеком. Это поможет вам отвлечься от рутины и эмоционально разгрузиться.

3 Близнецы Близнецы, оптимизм – ваше все. На этой неделе постарайтесь меньше думать о проблемах и тогда вас ждет удача.

4 Рак Посвятите неделю с 12 по 18 июня решению важных вопросов и смело принимайтесь за новые проекты. А если чувствуете, что ваша энергия на исходе, то сходите погулять, за покупками или в гости.

5 Лев В вашей жизни могут наступить временные трудности. Приложите усилия, чтобы от них избавиться. Не бойтесь и идите вперед, навстречу своим целям. Но и расслабляться не забывайте – высыпайтесь и уделяйте время уходу за собой.

6 Дева Для Дев это время поиска новых увлечений, которые в будущем смогут приносить положительные эмоции и неплохую прибыль.

7 Весы Весы, эта неделя удачная, чтобы отправиться в путешествие или хотя бы запланировать его.

8 Скорпион Не отказывайтесь от заветной мечты. Момент ее исполнения совсем близко. Пытайтесь прогонять негативные мысли – их отсутствие сохранит вашу энергию.

9 Стрелец Все ваши дела на этой неделе пойдут в гору. И для этого не нужно прикладывать особых усилий.

10 Козерог В ближайшие дни Козерогам предстоит вести переговоры с деловыми партнерами. В них главное – не только высказать свое мнение, но и выслушать других людей. Тогда вы придете к пониманию и не будете переживать (последнее, как правило, энергозатратно).

11 Водолей Водолеев на этой неделе ждут приятные знакомства и хорошие новости.