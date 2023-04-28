Турнир пройдёт 30 апреля в "Титов-Арене"

28 апреля 2023, 06:50, ИА Амител

Фото предоставлено организаторами

Турнир "На вершине вдохновения" по фигурному катанию пройдёт в Барнауле 30 апреля в "Титов-Арене". В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов. Организатором выступает клуб фигурного катания "Сибирский лёд".

В Барнауле подобный турнир состоится в седьмой раз.

Ожидается более 200 спортсменов из 11 коллективов Барнаула, Рубцовска, Славгорода, Новосибирска, Кызыла, Прокопьевска, Новокузнецка и посёлка Бачатского.

Соревнования пройдут по норме "Юный фигурист", а также по категориям "Новичок" и взрослым любительским категориям. Организаторы приглашают всех жителей города Барнаула побывать на мероприятии.

"У нас в клубе фигурного катания "Сибирский лёд" занимается более 100 взрослых-любителей. Это люди, которые во взрослом осознанном возрасте решили приобщиться к такому великолепному виду спорта, как фигурное катание. Конечно, мы не может оставить их без возможности показать, чему они научились, раскрыть свои таланты, и даже, не побоюсь сказать, исполнить мечту своего детства – выступить перед зрителями на большой площадке в шикарном платье под великолепную музыку", – приводят организаторы слова директора клуба фигурного катания "Сибирский лёд" Аллы Медниковой.

Начало соревнований в 10:00.