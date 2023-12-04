Медаль имени Байдена предложили учредить в Госдуме
Награда должна крепиться к колодке, переливающейся всеми цветами радуги
04 декабря 2023, 16:20, ИА Амител
В России предложили учредить медаль имени президента США Джо Байдена для награждения трусов, сбежавших из страны предателей и тех, кто плохо отзывается о РФ, сообщает РИА Новости.
С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
"Нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена. Убежден, что к такой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", – отметил парламентарий.
На лицевой стороне медали он предложил изобразить фигуру Байдена, спускающегося по трапу самолета, а с тыльной – лицо Зеленского с гравировкой: "Палач и предатель украинского народа".
Кроме того, такая награда должна крепиться к колодке, переливающейся всеми цветами радуги.
16:27:34 04-12-2023
Так то Миша Шеремет сам переобутый
16:37:30 04-12-2023
У самих, у большинства, выводок и кашолки у Байдена пасутся
16:49:28 04-12-2023
Есть же медаль Иуды, учрежденная Петром I.
16:49:37 04-12-2023
Очень важная для депутута Шеремета инициатива. Своевременная. Других то бед в стране попросту нет. Только про Байдена и думать.
17:02:33 04-12-2023
Сыну Дона Дндона первому надо вручить!
17:23:57 04-12-2023
Первым награжденным медалью Иуды был Мазепа. А сейчас на эту медаль претендентов много...
17:55:02 04-12-2023
т.е. в Думе совсем заняться нечем?
07:05:33 05-12-2023
Что то сдаётся мне, таких инициаторов самих надо награждать, ибо они тратят полезное рабочее время на сочинение каких то анекдотов. Ну или пусть профессию сменит хотя бы, для низко разрядного комика инициатива была бы более подходящей.
08:13:17 05-12-2023
Панорама?