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Медаль имени Байдена предложили учредить в Госдуме

Награда должна крепиться к колодке, переливающейся всеми цветами радуги

04 декабря 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov
Фото: whitehouse.gov

В России предложили учредить медаль имени президента США Джо Байдена для награждения трусов, сбежавших из страны предателей и тех, кто плохо отзывается о РФ, сообщает РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена. Убежден, что к такой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", – отметил парламентарий.

На лицевой стороне медали он предложил изобразить фигуру Байдена, спускающегося по трапу самолета, а с тыльной – лицо Зеленского с гравировкой: "Палач и предатель украинского народа".

Кроме того, такая награда должна крепиться к колодке, переливающейся всеми цветами радуги.

депутаты инициативы награды

Комментарии 9

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Гость

16:27:34 04-12-2023

Так то Миша Шеремет сам переобутый

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Гость

16:37:30 04-12-2023

У самих, у большинства, выводок и кашолки у Байдена пасутся

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Гость

16:49:28 04-12-2023

Есть же медаль Иуды, учрежденная Петром I.

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Гость

16:49:37 04-12-2023

Очень важная для депутута Шеремета инициатива. Своевременная. Других то бед в стране попросту нет. Только про Байдена и думать.

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Гость

17:02:33 04-12-2023

Сыну Дона Дндона первому надо вручить!

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Гость

17:23:57 04-12-2023

Первым награжденным медалью Иуды был Мазепа. А сейчас на эту медаль претендентов много...

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Гость

17:55:02 04-12-2023

т.е. в Думе совсем заняться нечем?

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Гость

07:05:33 05-12-2023

Что то сдаётся мне, таких инициаторов самих надо награждать, ибо они тратят полезное рабочее время на сочинение каких то анекдотов. Ну или пусть профессию сменит хотя бы, для низко разрядного комика инициатива была бы более подходящей.

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Гость

08:13:17 05-12-2023

Панорама?

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