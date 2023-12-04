Медаль имени Байдена предложили учредить в Госдуме

Награда должна крепиться к колодке, переливающейся всеми цветами радуги

04 декабря 2023, 16:20, ИА Амител

Фото: whitehouse.gov

В России предложили учредить медаль имени президента США Джо Байдена для награждения трусов, сбежавших из страны предателей и тех, кто плохо отзывается о РФ, сообщает РИА Новости.

С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"Нужно учредить медаль имени горе-злоумышленника Джо Байдена. Убежден, что к такой награде можно было бы представлять всех трусов и предателей, сбежавших и оболгавших нашу великую Россию", – отметил парламентарий.

На лицевой стороне медали он предложил изобразить фигуру Байдена, спускающегося по трапу самолета, а с тыльной – лицо Зеленского с гравировкой: "Палач и предатель украинского народа".

Кроме того, такая награда должна крепиться к колодке, переливающейся всеми цветами радуги.