Байден укусил маленькую девочку и вызвал у нее истерику

80-летний президент США сильно напугал ребенка

16 июля 2023, 07:00, ИА Амител

Президент США Джо Байден в шутку укусил маленькую девочку. Видео опубликовал YouTube-канал Washington Free Beacon.

Все произошло 13 июля во время отъезда американского лидера из Хельсинки.

Перед посадкой на самолет 80-летний политик наклонился к малышке, сидящей на руках матери, и забавы ради начал покусывать ее за плечо.

Ребенок сильно испугался и увернулся, когда Байден попытался поцеловать ее в щеку.

Недавно глава Белого дома отпинал трибуну во время выступления.