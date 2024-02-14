Медаль за качество: алтайские семечки получили признание на международном конкурсе

Компания "ВелКен" уже неоднократно завоевывала награды за продукты

14 февраля 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KbdEa

Семечки "Зум Зум / Фото: компания "ВелКен"

Семена подсолнечника жареные известной в Сибири торговой марки "Зум Зум" (производитель ООО "ВелКен") получили медаль на выставке продуктов питания "Продэкспо – 2024" в Москве в рамках международного конкурса качества "Лучший продукт года – 2024".

Представленные на конкурс образцы оценивала конкурсная экспертная комиссия. В ее составе были специалисты пищевых и перерабатывающих предприятий, отраслевых институтов и союзов, органов управления, испытательных центров и лабораторий для проведения физико-химических испытаний образцов.

Награда ООО "ВелКен" / Фото: предоставлено компанией

Серебряную медаль за качество товара среди производителей страны и ближнего зарубежья взял самый первый продукт, выпущенный под торговой маркой "Зум Зум", – традиционные жареные семечки в красной упаковке. В 2009 году потребители впервые попробовали эти семечки и вот уже 15 лет любят и выбирают именно их.

Это далеко не первая награда торгово-производственной компании "ВелКен" за этот продукт. Только в прошлом году жареные семечки "Зум Зум" стали лауреатом конкурса "Лучший Алтайский продукт" и затем вошли в список лауреатов всероссийского конкурса программы "Сто лучших товаров России".

Но главная награда – любовь и положительные отзывы покупателей. В планах компании – обеспечивать стабильное качество и любимый всеми вкус алтайских семечек "Зум Зум".

ООО "ВелКен"

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