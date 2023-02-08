Медали ВОВ нашли на свалке под Новосибирском
Рядом с наградами лежали вещи пожилой женщины
08 февраля 2023, 08:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Бердске водитель мусоровоза нашёл на свалке медали ВОВ. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".
По словам мужчины, в куче мусора он обнаружил красный свёрток. Медали были завёрнуты в красивый платок с каймой.
"Одна медаль – "60 лет Победы", вторая – "65 лет Победы", – рассказал мужчина.
Рядом с медалями лежали вещи пожилой женщины. Водитель мусоровоза предположил, что медали выбросили на свалку после смерти хозяйки.
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