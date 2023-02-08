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Медали ВОВ нашли на свалке под Новосибирском

Рядом с наградами лежали вещи пожилой женщины

08 февраля 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бердске водитель мусоровоза нашёл на свалке медали ВОВ. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

По словам мужчины, в куче мусора он обнаружил красный свёрток. Медали были завёрнуты в красивый платок с каймой.

"Одна медаль – "60 лет Победы", вторая – "65 лет Победы", – рассказал мужчина.

Рядом с медалями лежали вещи пожилой женщины. Водитель мусоровоза предположил, что медали выбросили на свалку после смерти хозяйки.

 

Комментарии 7

  • Это не медали ВОВ
    08 февраля, Гость   Ответить
  • это юбилейники. причем 21 века. хотя выкидывать их не надо было
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Не смогли продать?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Оди генералиссимус даже медаль "за перепись населения" на парад одевает
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а какое отношение юб.медали перечисленные в статье имеют отношение к медалям ВОВ?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • скорее всего, одинокой хозяйки этих юбилейных наград уже нет в живых, но! если это сделали родственники, то они просто моральные уроды.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • если это сделали родственники, то они просто моральные уроды.--- а куда девать эти награды? ну не нужны. не у каждого жилплощадь позволяет хранить весь бабушкин памятный хлам
    09 февраля, Гость   Ответить
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