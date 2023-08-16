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Медиарейтинг алтайских депутатов возглавили кандидаты в губернаторы

В первую пятерку вошли три кандидата и два депутата

16 августа 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: akzs.ru
Фото: akzs.ru

Три кандидата в губернаторы Алтайского края из числа депутатов АКЗС возглавили медиарейтинг упоминаемости парламентариев в СМИ за июль 2023 года, сообщает "Атмосфера".

"Первое место заняла Евгения Боровикова (9,89%), далее идут Сергей Булаев (8,83%) и Елена Хрусталева (5,34%)", – отмечает издание.

Также в пятерку вошли Вадим Смагин и Игорь Панарин – депутаты от "Единой России".

Напомним, на пост главы региона претендуют пять человек. Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Виктор Томенко ("Единая Россия"). Шестой кандидат – Владислав Вакаев ("Новые люди") – накануне отказался от участия в губернаторской гонке и поддержал Томенко.

Фото: amic.ru

Владислав Вакаев сошел с гонки на пост губернатора Алтая и поддержал Виктора Томенко

Он подчеркнул, что команда Томенко показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края
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Алтайский край рейтинги депутаты

Комментарии 2

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Гость

17:16:48 16-08-2023

Можно не пыжится, останется нынешний. Он в правильной партии состоит.

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Гость

11:43:55 17-08-2023

Кто все эти люди? Они появляются за месяц перед выборами, а потом плавно исчезают. Чем занимаются пять лет - никто не знает.

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