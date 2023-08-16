Медиарейтинг алтайских депутатов возглавили кандидаты в губернаторы
В первую пятерку вошли три кандидата и два депутата
16 августа 2023, 14:46, ИА Амител
Три кандидата в губернаторы Алтайского края из числа депутатов АКЗС возглавили медиарейтинг упоминаемости парламентариев в СМИ за июль 2023 года, сообщает "Атмосфера".
"Первое место заняла Евгения Боровикова (9,89%), далее идут Сергей Булаев (8,83%) и Елена Хрусталева (5,34%)", – отмечает издание.
Также в пятерку вошли Вадим Смагин и Игорь Панарин – депутаты от "Единой России".
Напомним, на пост главы региона претендуют пять человек. Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Виктор Томенко ("Единая Россия"). Шестой кандидат – Владислав Вакаев ("Новые люди") – накануне отказался от участия в губернаторской гонке и поддержал Томенко.
17:16:48 16-08-2023
Можно не пыжится, останется нынешний. Он в правильной партии состоит.
11:43:55 17-08-2023
Кто все эти люди? Они появляются за месяц перед выборами, а потом плавно исчезают. Чем занимаются пять лет - никто не знает.