Медиарейтинг алтайских депутатов возглавили кандидаты в губернаторы

В первую пятерку вошли три кандидата и два депутата

16 августа 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: akzs.ru

Три кандидата в губернаторы Алтайского края из числа депутатов АКЗС возглавили медиарейтинг упоминаемости парламентариев в СМИ за июль 2023 года, сообщает "Атмосфера".

"Первое место заняла Евгения Боровикова (9,89%), далее идут Сергей Булаев (8,83%) и Елена Хрусталева (5,34%)", – отмечает издание.

Также в пятерку вошли Вадим Смагин и Игорь Панарин – депутаты от "Единой России".

Напомним, на пост главы региона претендуют пять человек. Евгения Боровикова ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Елена Хрусталева ("Партия пенсионеров"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Виктор Томенко ("Единая Россия"). Шестой кандидат – Владислав Вакаев ("Новые люди") – накануне отказался от участия в губернаторской гонке и поддержал Томенко.