Владислав Вакаев сошел с гонки на пост губернатора Алтая и поддержал Виктора Томенко

Он подчеркнул, что команда Томенко показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края

15 августа 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Владислав Вакаев принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду действующего губернатора Виктора Томенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Работаем вместе на благо Алтайского края!" – указал Вакаев.

Он подчеркнул, что последние несколько лет занимался созданием современных и комфортных общественных пространств в Барнауле. При этом видит, как сегодня эта миссия системно и последовательно реализуется во всем Алтайском крае при усилии властей региона.