Владислав Вакаев сошел с гонки на пост губернатора Алтая и поддержал Виктора Томенко
Он подчеркнул, что команда Томенко показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края
15 августа 2023, 12:15, ИА Амител
Владислав Вакаев принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду действующего губернатора Виктора Томенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Работаем вместе на благо Алтайского края!" – указал Вакаев.
Он подчеркнул, что последние несколько лет занимался созданием современных и комфортных общественных пространств в Барнауле. При этом видит, как сегодня эта миссия системно и последовательно реализуется во всем Алтайском крае при усилии властей региона.
"Смотрите, как стали меняться в лучшую сторону наши города. Вот почему считаю, что нужно поддержать команду Виктора Томенко, которая показала свое умение и желание работать в интересах жителей Алтайского края", – подчеркнул Вакаев.
12:18:49 15-08-2023
мир дверь и т.д.
12:23:40 15-08-2023
Интересно, тошнота поле прочитанного только у меня или это нормальная реакция?
12:29:01 15-08-2023
Абсолютно ожидаемо от Вакаева)) "Смотрите, как стали меняться в лучшую сторону наши города." - Владислав, ты в Рубцовске был? Посмотрел, в какую сторону он меняется? Или Томенко к нему не имеет отношения?
12:38:22 15-08-2023
да уж, вторая древнейшая в политике
12:42:03 15-08-2023
последние несколько лет занимался созданием современных и комфортных общественных пространств в Барнауле. ---- Но ничего не получилось, судя по всему. Балабол.
12:43:54 15-08-2023
Прогиб засчитан
12:46:01 15-08-2023
"Новые люди" -хорошо замаскированные "старые")
12:49:47 15-08-2023
Кто это?
13:03:07 15-08-2023
Как противно, блевать и плевать - позор власти и дармоедам там сидящим
13:04:44 15-08-2023
Все давно решено и утверждено. Благо пример есть с кого брать.
13:17:57 15-08-2023
Гость. (13:04:44 15-08-2023) Все давно решено и утверждено. Благо пример есть с кого брат... Как мантру так говорят сограждане, поддерживающие "сами знаете кого". Чтоб только альтернативная точка зрения не пришла на избирательные участки.
13:30:02 15-08-2023
Гость (13:17:57 15-08-2023) Как мантру так говорят сограждане, поддерживающие "сами знае... Вы верите в альтернативную точку зрения? Пришло указание слиться альтернативщикам - они и слились. Или вообще не выставились, хотя собирались. Побоялись, что нужный человек не наберет нужный процент?
16:24:14 15-08-2023
Гость (13:30:02 15-08-2023) Вы верите в альтернативную точку зрения? Пришло указание сли... Вспоминая выборы президента, скажу не очень популярную точку зрения - выборы были честными. Вот только пришли люди, которые не могли не голосовать(явка была менее 50%%), но бОльшая часть - "От меня ничего не зависит" проигнорировала это событие. Вот хоть бы раз была явка под 70% и от Едра ничего бы не осталось, но ...
13:39:30 15-08-2023
Таак) Один спойлер отвалился) Ждём следующих)
13:40:54 15-08-2023
Он не хочет озвучить,для чего было само выдвижение? Так,интересно послушать.
14:05:51 15-08-2023
Это всё что нужно знать про новых людей. Чемодан, вокзал, на ..., господин Вакаев!
14:20:25 15-08-2023
Не ну а чо mission complete! Указивка сверху спущенная в муниципалитеты сработала + голоса оттянул, Прусаковой тупо не хватило, главный конкурент устранен можно и слиться, добро пожаловать к банкомату.
15:19:56 15-08-2023
Гость (14:20:25 15-08-2023) Не ну а чо mission complete! Указивка сверху спущенная в мун... вы верите в свою версию,менять теплое место в Москве на головную боль в депрессивном регионе,это даже не смешно(да и опыт прошлых выборов наглядный пример)
16:54:17 15-08-2023
Гость (14:20:25 15-08-2023) Не ну а чо mission complete! Указивка сверху спущенная в мун... Прусакова точно не вариант.
14:54:26 15-08-2023
С таких отказников нужно слупливать всё деньги, потраченные на избирательную кампанию, плюс проценты по ставке ЦБ, плюс конский штраф за ощущение недоверия ко всей системе выборов! И поражение в правах!
15:26:21 15-08-2023
Вот так вот! А я считал Вакаева порядочным человеком! Тошно!
16:11:28 15-08-2023
Что скажут люди которые хотели именно за него проголосовать для того чтоб он стал Губернатором ? Подвёл МАССЫ ? А ведь мог бы победить на ВЫБОРАХ . Теперь лишь посыпать головы пеплом тем кто хотел видеть его в должности Губернатора . Печально .
16:38:50 15-08-2023
Гость (16:11:28 15-08-2023) Что скажут люди которые хотели именно за него проголосовать ... Купил новую полосатую футболку , чтоб в ней пойти на выборы , придумывал какую сделать причёску , покороче или подлинней в сентябре , составлял меню для праздничного дня выборов у себя дома на кухне , какие сделать салаты , даже думал в этот день посадить дерево , подготовил текст на листе бумаги , ХОЧУ ХОРОШО ЖИТЬ чтоб поставить подпись в день выборов на нём и оставить этот лист бумаги себе на память , было в планах отдать свой голос на выборах за Владислава Вакаева , всё пропало вся подготовка к праздничному дню выборов ...
08:25:47 16-08-2023
Гость (16:38:50 15-08-2023) Купил новую полосатую футболку , чтоб в ней пойти на выборы ... Отличный юмор.
16:30:39 15-08-2023
Так ближе к выборам все сойдут и поддержат Томенко, вполне ожидаемо. Власть может только мухлевать и подтасовывать на выборах. Но все это чревато. Между прочим и за это предусмотрена уголовная ответственность, причем с тяжким наказанием
17:38:28 15-08-2023
Кто такой этот Вакаев? Да муж Пугачевой и то порядочней него, да даже Леха Панин и Собчак лучше.
18:19:50 15-08-2023
Гость (17:38:28 15-08-2023) Кто такой этот Вакаев? Да муж Пугачевой и то порядочней него... Неправда ! Более 500 подписей избранных народом , доверивших свои судьбы людей , подтверждение что многие проголосовали бы за Владислава Вакаева . Ещё и по всем критериям пригодного быть избирающемся официально признанным , равно с другими кандидатами достойного быть Губернатором ...
18:33:33 15-08-2023
Гость (17:38:28 15-08-2023) Кто такой этот Вакаев? Да муж Пугачевой и то порядочней него... В Алтайском крае зарегистрировано 1 769 195 избирателей. 527 человек поставивших свои подписи в его поддержку , это 1 769 195 / 527 = 3357 , то есть 1/3357 часть от всех избирателей , уже желали его победы на выборах . Можно предположить , что минимум 527 человек уже отдали свой голос ему задолго до выборов .
18:52:19 15-08-2023
Быстро переобулся!
21:07:34 15-08-2023
Никогда такого не было и вот опять !!! Это не цирк - это игрища какие-то !!!
21:38:52 15-08-2023
Гость (21:07:34 15-08-2023) Никогда такого не было и вот опять !!! Это не цирк - это игр... Да нет , выборы это серьёзно . Если сами что сделали , а потом что сами сделали это самим не нравится , все вопросы могут быть только к самим себе . А официальные цифры поддержки , или официально проделанная работа до выборов , это то , от чего не отвертеться и не изменить , никак это не преподнести в другом образе значение этого , никакой клоунадой или навязыванием смыслов всего в ином виде этого . Нейтральный взгляд на всё происходящее таким и должен быть . ? Не игры же в песочнице в выборы . ?
21:26:09 15-08-2023
Гость (15:26:21 15-08-2023) Вот так вот! А я считал Вакаева порядочным человеком! Тошно!... Во власти есть такие?
21:28:53 15-08-2023
Вот Вам госполда и выборы народа. Подставы подлоги чиновников их подручных. По моему снял ну и иди на все четыре стороны как рядовой избиратель без агитации и пропаганды.
21:35:01 15-08-2023
Предатель, он и в Африке предатель! А голосовать то не заково.
22:19:06 15-08-2023
Владимир (21:35:01 15-08-2023) Предатель, он и в Африке предатель! А голосовать то не заков... Владислав Вакаев принял решение выйти из избирательной гонки и поддержать команду действующего губернатора Виктора Томенко , а избиратели хотели победы на выборах Владислава Вакаева , а не Виктора Томенко . Как теперь избирателям быть ? Опять придётся мучить себя в терзаниях размышлений КТО ЛУЧШИЙ из оставшихся кандидатов рас он вышел из избирательной гонки ?
08:22:04 16-08-2023
Портит парк Изумрудный, не говоря уже о раздаче лесных земель в аренду под застройки.