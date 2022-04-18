142 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 142 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 265 045 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели за весь период 253 469 пациентов, в том числе 735 — за последние сутки.

Скончались ещё семеро заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 148 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 130 человек, из них 53 — на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободно 227 коек.

Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не исключил шестой волны COVID-19 в регионе.