«Пандемия никуда не делась»: министр Попов не исключил шестой волны COVID-19 на Алтае

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов не исключил возникновения шестой волны коронавируса, которая может прийти в регион уже в ближайшее время. Из-за этого в крае пока не планируют отменять масочный режим. Об этом министр заявил журналистам в понедельник, 11 апреля, во время онлайн-конференции.

«Пандемия пока никуда не делась, волнообразность её течения и вспышечный характер в начале года говорят, что инфекция серьёзная и завоёвывает новые ниши среди популяции», — пояснил Дмитрий Попов.

По словам министра, в ряде регионов страны зафиксирован новый штамм вируса «стелс-омикрон». Пока нельзя прогнозировать, как поведёт себя болезнь, но высока вероятность того, что в Алтайский край может прийти шестая волна пандемии. Из-за этого в регионе пока не планируют отменять масочный режим.

В то же время Дмитрий Попов отметил, что в настоящий момент в регионе сокращается коечный фонд ковидных госпиталей. Сейчас профицит составляет 38% и он будет расти. Например, выводить из разряда ковидных госпиталей собираются больницу в Новоалтайске, а также барнаульские больницы № 4 и № 5.

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Сейчас в регионе есть запас около 300 тысяч доз «Спутника V». Однако ревакцинация, отметил Попов, в регионе практически остановилась. К 11 апреля в крае должны были поставить повторную прививку от коронавируса около 300 тысяч человек. Реально же сделали укол только 100 тысяч человек. По словам министра, этого недостаточно, чтобы достичь коллективного иммунитета, поэтому необходимо усилить работу по вакцинации населения края.

По данным на 10 апреля, в регионе было зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 заболел 263 751 человек, в том числе 40 171 ребёнок. Умерли 10 096 человек.