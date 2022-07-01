17 новых фельдшерско-акушерских пунктов построят в сёлах Алтайского края в 2022 году

17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики появятся в Алтайском крае в 2022 году. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, власти уже провели электронный аукцион, на котором определили подрядчика для постройки 13 ФАПов за 149,3 млн рублей.

Сейчас компания «МильСтрой-Сибирика» начала подготовительные работы во всех населённых пунктах, в которых запланировано возведение медицинских учреждений. Так, в Заринском и Алейском районах рабочие уже укладывают фундамент, а в Волчихинском проводят монтаж сетей водоснабжения и водоотведения. Сейчас работы ведутся сразу в 13 районах.

Одноэтажные ФАПы будут состоять из кабинета приёма, помещения для хранения лекарств, процедурной, санузла и подсобки. По договору пункты сразу оснастят новым оборудованием и мебелью.