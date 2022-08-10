25 новых автомобилей получили медорганизации Алтайского края

В Алтайском крае медорганизации получили 25 новых автомобилей для оказания помощи пациентам, сообщили в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом.

«Машины получили медицинские организации Барнаула, Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Камня-на-Оби, Локтевского, Павловского, Смоленского, Угловского, Косихинского, Мамонтовского и Троицкого районов», — говорится в сообщении.

Всего с 2019 года в крае закупили и передали в медорганизации 123 машины для оказания медпомощи в плановой и неотложной форме и 121 авто — для оказания экстренной помощи, добавили в канале.

Ранее главный внештатный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко рассказал, что скоро ситуация с ковидом в регионе может резко усугубиться.