«Пора вспомнить о масках». Почему шестая волна ковида на Алтае может стать тяжёлой и затяжной?

Ежедневное количество выявленных случаев COVID-19 в Алтайском крае уже перевалило за 150. По данным на 8 августа, в регионе заразилось 173 человека. Впрочем, на данный момент ситуацию нельзя назвать критической. Пока заболеваемость растёт намного медленнее, чем в пятую волну, рассказал amic.ru главный внештатный инфекционист региона Валерий Шевченко. При этом специалист подчеркнул, что вскоре ситуация может резко усугубиться. Если худший прогноз оправдается, мы получим затяжную волну с огромным количеством заболевших.

О том, как развивается эпидобстановка в регионе, в какой форме болеют люди и что может превратить шестую волну в кошмар, — в материале amic.ru.

Плавный подъём

Около полутора месяцев количество новых случаев коронавируса в Алтайском крае стабильно держалось в районе 50. Но в конце июля начался рост заболеваемости, о котором предупреждали медики. Так, уже 3 августа количество инфицированных за сутки превысило сто человек. А в течение последних четырёх дней медики стабильно выявляют в регионе более 150 случаев.

Врач подчёркивает, что шестая волна на Алтае началась намного слабее, чем пятая, которую регион пережил зимой 2022 года.

«Шестая волна менее интенсивная, чем пятая. Тогда ежедневный прирост заболевших увеличивался в разы. Сейчас если взять ту же Москву, где заболеваемость начала расти раньше, то там тоже увеличения в прогрессии нет. Количество выявленных случаев ежедневно прирастает на какую-то часть процента. Такую же тенденцию мы видим и в Алтайском крае. Кривая заболеваемости сейчас пологая, а не крутая, как было зимой», — пояснил Шевченко.

Специалист допустил, что причиной, по которой шестая волна проходит более мягко, могла стать пятая волна. Многие жители региона переболели зимой 2022 года, а потому сейчас более защищены.

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Также в регионе за последнюю неделю увеличилось количество обращений в поликлиники и вызовов скорой. Замминистра здравоохранения края на оперативном заседании правительства сообщила, что нагрузка на службу экстренной и неотложной помощи выросла до 2200 звонков в сутки. Около 300 из них — жалобы на симптомы ОРВИ и пневмонии. По словам Шевченко, с таким количеством алтайская система здравоохранения пока справляется без проблем.

До какой отметки может вырасти заболеваемость в шестую волну, Шевченко предсказать не берётся. По словам инфекциониста, в той же Москве пик ещё не пройден. Сейчас там ежедневно выявляют около шести тысяч случаев COVID-19 в день.

«Если проводить аналогии с прошлыми волнами, то заболеваемость будет расти ещё как минимум две недели. Но прогнозировать, будет ли это увеличение в разы, очень сложно. До каких показателей мы дойдём в итоге, предсказать невозможно», — считает эксперт.

«Время вспомнить о масках»

COVID-19 во время шестой волны протекает почти так же, как и во время пятой, сообщил Шевченко. По его словам, возбудитель остался тот же — «омикрон». Поэтому большинство людей переносит ковид в лёгкой форме. В среднем болезнь протекает 7-10 дней.

Поскольку чаще всего жители региона лечатся амбулаторно (дома), угрозы, что ковидных коек может быть недостаточно, пока нет. Госпитали, которые сейчас работают, справляются с нагрузкой. На случай ухудшения ситуации в крае готовы развернуть ещё.

«Если вспомните, в пятую волну мы уже спустя примерно 3-4 недели видели потребность в дополнительных койках. Сейчас мы подошли к этому моменту и стремительной необходимости в койках не наблюдаем. Это тоже позитивная особенность начала шестой волны», — отметил Шевченко.

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Тем не менее далеко не для всех ковид может пройти легко. Во время шестой волны главные группы риска — дети до полутора лет и люди пожилого возраста, отметил Шевченко. Для них «омикрон», который многие привыкли считать лёгким, может обернуться тяжёлыми осложнениями.

Так что инфекционист согласен с идеей регионального Минздрава ввести масочный режим для жителей края старше 65 лет.

«Пора этой категории граждан вспомнить о масках. Кроме того, всем нужно вспомнить и о прививках. Понятно, что идеально было бы привиться раньше. Сейчас мы уже заходим в период подъёма. Но наша позиция — максимально защититься от болезни. Так что вакцинация будет продолжаться и на пике заболеваемости», — рассказал эксперт.

Двугорбая волна

Впрочем, делать выводы о том, как сложится шестая волна коронавируса в Алтайском крае, очень рано, предупреждает Шевченко. По словам инфекциониста, подъём заболеваемости начался в крайне неудачный момент. Есть огромный риск, что в сентябре эпидобстановка резко ухудшится.

«Мы плавно входим в осенний период, который всегда отмечается сезонной заболеваемостью. Совсем скоро многие вернутся в организованные коллективы. Например, дети сейчас болеют в меньшей степени. Но когда они вернутся в школы и детсады, могут массово подключиться к эпидпроцессу. Есть большие опасения, что сентябрь ускорит рост заболеваемости и сильно затянет шестую волну», — объяснил врач.

Такую ситуацию Шевченко называет «двугорбой волной», когда заболеваемость, казалось бы, переходит в снижение, но затем вновь начинает расти. Если такой прогноз оправдается, системе здравоохранения региона вновь придётся столкнуться с огромным количеством заболевших.

По какому сценарию в итоге пойдёт шестая волна, станет понятно в начале сентября.