3,5 тыс. человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

3534 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 366 меньше, чем днём ранее, когда заболели 3900 человек.

В Барнауле выявлено 1458 инфицированных, в Бийске — 192, в Рубцовске — 167. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 215 797 заразившихся. Из них выздоровели 172 365 человек, 9281 заболевший умер. За последние сутки вылечились 6449 жителей, скончались 23 человека.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2805 пациентов с коронавирусом и 240 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 508 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 183 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3430 коек свободно 385.