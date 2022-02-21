Менее 4 тыс. человек заболели ковидом за сутки в Алтайском крае

3900 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 213 меньше, чем днём ранее, когда заболели 4113 человек.

В Барнауле выявлено 1642 инфицированных, в Бийске — 138, в Рубцовске — 140. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 212 263 заразившихся. Из них выздоровели 165 916 человек, 9258 — умерли. За последние сутки вылечились 12 680 жителей, скончались 20 человек.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2860 пациентов с коронавирусом и 229 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 532 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3430 коек 341 свободна.

Ранее сообщалось, что ковидная поликлиника в Диагностическом центре Алтайского края закрывается с 21 февраля в связи со значительным снижением числа заболевших. Освободившиеся ресурсы направят на приём плановых неинфекционных больных. При этом организация продолжит работу в «режиме готовности». При необходимости поликлинику для больных коронавирусом снова откроют.