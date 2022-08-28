375 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 375 случаев коронавируса, 57 человек госпитализированы, следует из оперативных данных сайта «Стопкоронавирус.рф».

Выздоровели в регионе ещё 19 пациентов. Летальных исходов за прошедшие 24 часа не зарегистрировали.

В целом по стране за сутки зарегистрировали 46 857 заражённых, 2 340 человек госпитализированы, 28 223 — выздоровели и 83 — скончались.

Ранее начальник отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Наталья Красильникова заявила, что вопрос возвращения обязательного масочного режима в регионе пока не стоит.