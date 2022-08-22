Только рекомендации. На Алтае пока не планируют возобновлять обязательный масочный режим

Вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит. Об этом в ходе пресс-конференции 22 августа сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Наталья Красильникова. По словам специалиста, эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.

Указ, которым в мае 2020-го на Алтае ввели масочный режим, перестал действовать в июне 2022 года. Губернатор Виктор Томенко приостановил действие документа на «период эпидемиологического благополучия». В середине июля этого года заболеваемость вновь начала расти. Но пока возвращаться к ограничениям не планируют, рассказала Красильникова.

«Вы знаете, что в июне ряд ограничительных мероприятий был приостановлен главным санитарным врачом РФ. Текущий период эпидпроцесса в принципе не предполагает возобновления ограничительных мероприятий. Поэтому в настоящий момент введение обязательного масочного режима не планируется», — пояснила представитель Роспотребнадзора.

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Красильникова подчеркнула, при этом санитарное ведомство всё равно настоятельно рекомендует жителям региона носить маски. В Роспотребнадзоре надеются, что соблюдать эпидемиологические правила люди будут не из-за официальных документов, а из-за своей сознательности.

«Ношение масок рекомендовано Роспотребнадзором на протяжении всего периода регистрации COVID-19. И сейчас ничего не меняется. Это необязательное условие, но рекомендация остаётся. Мы советуем носить маски не только в учреждениях социальной сферы, но и в местах массового пребывания людей. В общественных местах, в закрытых помещениях, на транспорте», — рассказала Красильникова.

Начиная с 18 августа, в Алтайском крае ежедневно выявляют более 300 заболевших коронавирусом. По данным на 22 августа, за сутки в регионе заразилось 325 человек.

Напомним, ранее о возможном возвращении к масочному режиму высказался и министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Глава Минздрава считает, что возобновление обязательного ношения масок помогло бы пережить шестую волну COVID-19 с наименьшими потерями.