Алтайский край не смог закупить необходимое медоборудование из-за серьезного скачка цен

Алтайский Минздрав в период с января по март 2022 года планировал закупить 138 единиц нового оборудования, но сделать этого не получилось из-за серьёзного скачка цен. Об этом на заседании правительства рассказал глава ведомства Дмитрий Попов.

Министр пояснил, что изменения в ценообразовании произошли на федеральном уровне. Он также отметил, что софинансирование идёт и из федерального бюджета, а это значит, что не купить необходимое оборудование региональный Минздрав не может. Однако нужно пересмотреть вопрос финансирования из регионального бюджета, на что потребуется время.

Попов добавил, что сейчас есть возможность закупки оборудования у единого поставщика, а Минздрав уже составил соответствующую заявку.

По словам министра, пересматривать суммы приходилось на строительство ФАПов и ремонт различных объектов. При этом лекарств региональный Минздрав закупил больше, чем нужно.

Ранее Дмитрий Попов говорил о том, что Минздраву, возможно, придётся скорректировать свои планы по закупке нового медицинского оборудования из-за серьёзного роста цен.

При этом отказываться от приобретения необходимых вещей ведомство не собирается.