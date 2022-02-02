Алтайский "Политех" перешёл на дистанционное обучение из-за COVID

Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова с 2 по 13 февраля перешёл на дистанционный режим работы. Так, на основании приказа Д-37 обучение по программам высшего образования и подготовки специалистов среднего звена будет проводиться на удалёнке, сообщает пресс-служба вуза.

Напомним, ранее правительство Алтайского края перешло на дистанционный режим работы из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Глава региона Виктор Томенко поставил задачу руководителям органов власти минимизировать количество очных мероприятий, в том числе уменьшить число командировок, но при этом держать связь с муниципалитетами.

Также ближайшее заседание отменили в Барнаульской гордуме — голосование по проектам решений, которые были на повестке 4 февраля, пройдёт посредством опроса депутатов.