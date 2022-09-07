Беременных россиянок предупредили об опасности кошачьего лотка и тунца

Заражение токсоплазмозом из-за кошачьего лотка грозит выкидышем, рассказал News.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков.

«Заболевание крайне опасно для беременных женщин. Если во время беременности произошло заражение, то это прямое показание к абортации плода. Также может развиться уродство или невынашивание плода. Правда, всё это имеет место при первичном заражении именно в процессе беременности», — пояснил эксперт.

Беременным женщинам стоит побеспокоиться и насчёт продуктов питания, указала изданию «Доктор Питер» врач-гинеколог Татьяна Лекарева. Например, необходимо исключить из рациона океаническую рыбу.

«Мировой океан загрязнён соединениями тяжёлых металлов, в том числе — ртутью. Поэтому крупные породы океанической рыбы, в первую очередь это тунец, могут содержать соединения ртути, которая относится к крайне токсичным элементам, особенно для активно растущего и развивающегося плода», — отметила кандидат медицинских наук.

Следует избегать очень острых или едких продуктов — пищевой уксус, кайенский перец, васаби, а также некоторых пряностей и трав — петрушка, базилик, фенхель, мята, гвоздика и анис.

Опасны и сыры с благородной плесенью, поскольку они могут содержать патогенные бактерии. Нередко в них находят листерию или токсоплазму.

Ранее гинеколог-эндокринолог Ирина Филиппова назвала болезни, которые легко спутать с беременностью.