Безболезненный путь. Зачем в Диагностическом центре открыли ковидную поликлинику и как туда попасть

С 2 февраля в Барнауле работает ковидная поликлиника, которую открыли на базе алтайского Диагностического центра. Часть большой больницы выделили под красную зону, где теперь принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Это вынужденное решение, объяснял министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Больных в разгар пятой волны так много, что городские поликлиники попросту не справляются.

Главный врач медучреждения Жанна Вахлова рассказала, как устроена работа в ковидной поликлинике, кто может попасть туда на приём и как изменения сказались на работе Диагностического центра.

Снизить перегрузку

С появлением в Алтайском крае штамма “омикрон” нагрузка на барнаульские поликлиники выросла в разы. Количество новых заболевших с каждым днём пока только увеличивается. Если в конце января в регионе ежедневно выявляли около 500 заразившихся, то теперь прирост составляет больше 3 тысяч человек в день.

“Омикрон” действительно протекает у пациентов значительно легче, объяснила врач Диагностического центра Вероника Сущенко. Чаще всего вирус поражает только верхние дыхательные пути, не “спускаясь” в лёгкие. Это видно и по статистике: количество госпитализированных увеличивается не так быстро, как число заболевших.

Новости

Здоровье "До пика ещё далеко". Инфекционист о том, чего ждать дальше от пятой волны COVID-19 на Алтае

Тем не менее без медпомощи барнаульцы обойтись не могут. Во-первых, даже относительно лёгкое течение в отдельных случаях требует наблюдения врача. А во-вторых, открыть больничный без посещения медиков не получится. А потому городские поликлиники оказались перегружены. Самая сложная ситуация сложилась в медучреждениях № 14 и № 1, рассказала главврач Диагностического центра Жанна Вахлова. По её словам, каждая медорганизация сейчас принимает около полутора тысяч человек в день, но всё равно не успевает оказать помощь всем.

Поэтому Барнаулу нужна временная поликлиника, которая работала бы только с ковидом, решили в алтайском Минздраве. Это пусть и не избавит больницы от очередей, но хотя бы частично снизит нагрузку на медиков. О том, что красная зона появится именно в Диагностическом центре, Дмитрий Попов рассказал журналистам 27 января. А уже с 2 февраля медучреждение начало работать в новом формате.

Новости

Общество В Диагностическом центре Алтайского края открылась "ковидная поликлиника"

До 500 пациентов в день

На основной деятельности Диагностического центра открытие ковидной поликлиники никак не сказалась, подчеркнула Жанна Вахлова. Всю помощь врачи продолжают оказывать в чистой зоне, которая отделена от красной специальными шлюзами. Более того, зоны больницы даже подключены к разным вентиляционным системам. По словам главврача, никаких проблем с переходом на новый формат не возникло.

“По большому счёту, для нас ничего не изменилось. Нужно было только отшлюзовать все входы от чистой зоны и подключить к работе поликлинических специалистов. На работе в поликлинике занято порядка 40 специалистов. Все врачи в Диагностическом центре прошли обучение, как работать с ковидными пациентами. Так что мы можем привлечь к этой работе любого нашего специалиста. И у нас есть резерв, чтобы в случае чего подменять выбывших медиков. В общем, всё, что необходимо, у нас есть”, — рассказала Вахлова.

По словам главврача, сейчас в поликлинике одновременно работают до 10 терапевтов. Этого достаточно, чтобы медучреждение могло принять около 500 пациентов в день. Приём ведётся с 8 часов утра до 8 часов вечера.

Естественно, принимают здесь только людей с симптомами ковида и ОРВИ.

Экстренную помощь коронавирусным больным в Диагностическом не оказывают, для этого в регионе есть стационары. Задача медиков — опрашивать пациентов, брать мазок на ковид и другие анализы и в случае необходимости проводить КТ. После этого специалисты назначают лечение и если нужно оформляют больничный лист. Кстати, в Диагностическом, как и в других алтайских больницах, выдают бесплатные лекарства от коронавируса.

Новости

Вопрос дня Кажется, я заболел COVID-19. Что делать и когда пора звонить в скорую?

Как попасть в ковидную поликлинику?

Никакой живой очереди в поликлинике нет. Приём ведётся только по предварительной записи, а пациентам назначается точное время визита. По словам Вахловой, тем, кто приходит в больницу без предупреждения, врачи в помощи не отказывают. Но настоятельно рекомендуют сначала звонить, чтобы не сбивать график работы.

Намеренно записаться на осмотр в Диагностический не получится. Медучреждение рассчитано только на горожан, которые не дождались медпомощи в больнице по месту жительства. В первую очередь, это пациенты поликлиник № 1, № 14 и № 7, где самая большая нагрузка.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить на горячую линию по коронавирусу по номеру 122. Кол-центр работает на базе автоматической системы, которая переводит звонок в поликлинику по месту жительства. И в том случае если дозвониться до медучреждения не удастся, ваш звонок переведут в Диагностический. Специалисты центра дадут все необходимые консультации и если нужно запишут вас на приём.

По данным оперштаба на утро 7 февраля, в Алтайском крае выявлено 3653 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество заразившихся за всё время пандемии составляет 151 327 человек.