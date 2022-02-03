Более 2000 случаев заражения коронавирусом выявили за 24 часа в Алтайском крае

2293 случая заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии. Предыдущий был зафиксирован днём ранее — 1851 инфицированный.

Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 138 389. Выздоровели 110 854 (+482) пациента, умерли — 8893 (+26).

По состоянию на 3 февраля на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённым коронавирусом находится 1901 человек, а также 188 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных — 312, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 138. Минздравом края развёрнуто 3080 коек, из них свободна 991.

Ранее сообщалось, что некоторые медучреждения Алтайского края могут ограничить плановую медпомощь из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом.