Новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом установили в Алтайском крае
За прошедшие сутки в регионе выявлено более 1800 инфицированных
2 февраля 2022, 10:40
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 1851 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем по суточному приросту в регионе с начала пандемии.
Выздоровели за прошедшие сутки 148 человек, скончались — 24 пациента с диагнозом COVID-19.
В ковидных госпиталях лечение проходят 1802 человека, 136 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Напомним, из-за взрывного роста заболеваемости в Диагностическом центре Алтайского края открыли коронавирусную поликлинику.
Учреждение будет принимать тех пациентов, которые не смогли попасть с другие медицинские учреждения города.
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