Новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом установили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 1851 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем по суточному приросту в регионе с начала пандемии.

Выздоровели за прошедшие сутки 148 человек, скончались — 24 пациента с диагнозом COVID-19.

В ковидных госпиталях лечение проходят 1802 человека, 136 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, из-за взрывного роста заболеваемости в Диагностическом центре Алтайского края открыли коронавирусную поликлинику.

Учреждение будет принимать тех пациентов, которые не смогли попасть с другие медицинские учреждения города.