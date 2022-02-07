Более 3,6 тыс. человек заболели коронавирусом за сутки в Алтайском крае

3653 случая коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае — новый рекорд. Днём ранее в регионе заразились 3460 человек.

Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии на Алтае заболели 151 327 человек. Из них 112 896 выздоровели, 8978 — умерли. За последние сутки вылечились 583 человека, скончались — 19.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходит 2238 человек с коронавирусом и 218 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с ковидом. 324 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 138 из них подключили к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3160 коек 704 свободны.