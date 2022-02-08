Более 3,7 тыс. человек заразились ковидом за сутки в Алтайском крае

3762 случая коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае — новый рекорд. Днём ранее в регионе заразились 3653 человека.

Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии на Алтае заболели 155 089 человек. Из них 113 920 выздоровели, 8994 — умерли. За последние сутки вылечились 1024 жителя, скончались — 16.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2395 пациентов с коронавирусом и 207 — с вирусной пневмонией, сходной с ковидом. 342 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 145 из них подключили к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3160 коек 558 свободны.