Болеют непривитые. В Роспотребнадзоре рассказали, сколько случаев свиного гриппа выявили в Алтайском крае

В ноябре и декабре 2022 года управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю выявило в регионе 25 случаев гриппа. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова. Большинство этих случаев — свиной грипп, пояснила специалист.

При этом случаев заболевания другими ОРВИ в крае гораздо больше, рассказала Егорова. По её словам, на грипп приходится только 10% от общего количества проведённых анализов.

«Почти все выявленные случаи — это H1N1 2009 года. Другими словами, свиной, или пандемический грипп типа А. Только в одном случае мы зарегистрировали грипп типа Б. Также установлено, что во всех выявленных случаях гриппа граждане не были привиты. Результаты исследований показывают, что грипп циркулирует одинаково как среди детей, так и среди взрослых», — сообщила Ольга Егорова.

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Здоровье Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае стремительно растёт уже третью неделю

Специалист Роспотребнадзора подчеркнула, что на грипп не проводят повсеместных исследований, как это происходит в случае с COVID-19. ПЦР-тест на вирусы гриппа проводят только людям из группы риска, детям, беременным и пациентам, которым требуется госпитализация. Таковы нормативы Минздрава РФ.

Поэтому на деле гриппозных пациентов, само собой, больше чем 25. Санитарное ведомство лишь выявляет долю гриппа в общей структуре заболеваемости.

На этой же пресс-конференции Егорова сообщила, что заболеваемость острыми респираторными инфекциями в Алтайском крае растёт уже третью неделю. Если в ноябре заражались в основном дети, то теперь до половины всех заболевших — взрослые.