Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Алтайском крае стремительно растёт уже третью неделю

В Алтайском крае уже на протяжении трёх недель растёт заболеваемость респираторными заболеваниями, сообщила в ходе пресс-конференции начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова. Пока темпы заболеваемости только увеличиваются, а среди циркулирующих заболеваний есть и свиной грипп.

По словам Егоровой, резкий эпидподъём начался с последней декады ноября. Несмотря на то, что текущая неделя ещё не закончилась, темпы заболеваемости уже выше, чем на предыдущей.

«На прошлой неделе у нас по ОРВИ был отмечен рост 23% по сравнению с предшествующей. На этой неделе рост продолжается и темпы даже увеличились. Сейчас прирост составляет уже 29%», — пояснила специалист.

По её словам, за последние три недели изменилась и структура заболевших. Если в ноябре респираторными инфекциями заражались в основном дети, то сейчас всё чаще пациентами становятся взрослые.

«В ноябре у нас болели дети в школах и детсадах. Но за две недели заболеваемость среди взрослых выросла на 56%. Если раньше удельный вес взрослых в структуре заболеваемости был 30-35%, то сейчас он уже доходит до 50%. Можно сказать, что пошло распространение инфекций среди всего населения», — пояснила Егорова.

Она также отметила, что среди респираторных инфекций, которые выявляют в регионе, в течение трёх последних недель фиксируют и грипп. На данный момент выявлено 25 случаев, почти все из которых — H1N1, более известный как свиной грипп.

Напомним, о том, что H1N1 уже есть в Алтайском крае, amic.ru ранее рассказывал главный инфекционист региона Валерий Шевченко. При этом он подчеркнул, что доля свиного гриппа пока невелика. В основном специалисты выявляют более распространённые типы ОРВИ: риновирусы, аденовирусы и РС-вирусы.