Число умерших пациентов с коронавирусом в Алтайском крае сократили более чем на 1,5 тысячи человек

Оперштаб по COVID-19 в Алтайском крае резко снизил официальное число умерших пациентов с коронавирусом более чем на 1,5 тысячи человек, свидетельствуют данные сводки за 30 апреля.

Если 25 апреля ведомство отчиталось о 10 179 жертвах инфекции, то уже сегодня их насчитывается 8597 (+3 за сутки). Вероятно, из статистики просто решили вычеркнуть скончавшихся по иным причинам, а не от самого вируса.

Примечательно, что с 26 по 29 апреля штаб и вовсе не раскрывал конкретных данных по погибшим и выздоровевшим, объединив эти две категории в одну общую — «выбывшие».

Подчеркнём, что точная причина этих манипуляций со статистикой неизвестна.

При этом отмечается, что за последние сутки в крае выявили 101 случай заболевания ковидом, а общее число инфицированных за весь период выросло до 266 511 человек.

Выздоровели всего 256 642 человека, в том числе 181 — за прошедшие сутки. В тяжёлом состоянии сейчас находятся 86 пациентов, 35 из них — на ИВЛ. В госпиталях свободны 111 коек.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам усилить меры профилактики холеры.