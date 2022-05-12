Чрезвычайная ситуация. В Северной Корее зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Северной Корее. Об этом сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на государственные СМИ.

До 12 мая власти КНДР заявляли о том, что в стране никто не заражался коронавирусом, а теперь здесь созвали заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР, на котором присутствовал сам Ким Чен Ын.

В сообщении местных СМИ первый случай заражения коронавирусом назвали «чрезвычайной ситуацией», а центральные власти наказали закрыть все регионы, чтобы не допустить распространение инфекции.

«Мы преодолеем внезапно возникший кризис и непременно победим в чрезвычайной борьбе с вирусом», — заявил Ким Чен Ын.

Ранее в Минздраве оценили возможность появления новых штаммов коронавируса. Странам БРИКС предложили создать свой механизм профилактики инфекционных заболеваний.