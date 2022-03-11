Суточная заболеваемость ковидом на Алтае снизилась почти до 1000 случаев в день

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 1017 новых случаев COVID-19. Это на 72 меньше, чем днём ранее, когда заболели 1089 человек.

В Барнауле выявлено 340 инфицированных, в Бийске — 43, в Рубцовске — 39. С начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 251 755 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 230 244 человека, 9709 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 2928 жителей, скончались 27 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 1989 пациентов с коронавирусом и 189 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 427 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 2915 коек свободны 737.