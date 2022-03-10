Более 250 тыс. человек заболели коронавирусом в Алтайском крае с начала пандемии

С начала пандемии в Алтайском крае зафиксировали 250 738 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 227 316 человек, 9682 заболевших умерли.

За минувшие сутки в регионе подтвердили 1089 новых случаев COVID-19. Это на 83 меньше, чем днём ранее, когда заболели 1172 человека. В Барнауле выявлено 315 инфицированных, в Бийске — 33, в Рубцовске — 31. За последние сутки вылечились 3572 жителя, скончались 27 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2215 пациентов с коронавирусом и 183 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 462 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 173 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 2915 коек свободны 517.