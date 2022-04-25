Эксперт назвал два варианта дальнейшего развития коронавируса

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о двух возможных вариантах дальнейшего развития коронавируса. Его слова передаёт ТАСС.

Первый вариант, озвученный экспертом, предусматривает переход коронавируса в статус сезонного инфекционного заболевания. Второй вариант — вирус найдёт себе нового носителя в природе.

Иммунолог пояснил, что главной задачей для вируса является выживание, а это значит, что он будет искать себе носителя, не обращая внимания на то, кем он является.

«Собственно, как он и пришёл в человечество. То есть где-то, как-то произошла мутация, которая сделала возможным размножение вируса на человеке», — добавил специалист.

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Он отметил, что при снижении популяционного иммунитета коронавирус вновь может перекинуться на людей.

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