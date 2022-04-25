Эксперт назвал два варианта дальнейшего развития коронавируса
Цель вируса — выжить. Чтобы сделать это, он начнёт искать себе новых носителей, которые могут быть и в животном мире
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о двух возможных вариантах дальнейшего развития коронавируса. Его слова передаёт ТАСС.
Первый вариант, озвученный экспертом, предусматривает переход коронавируса в статус сезонного инфекционного заболевания. Второй вариант — вирус найдёт себе нового носителя в природе.
Иммунолог пояснил, что главной задачей для вируса является выживание, а это значит, что он будет искать себе носителя, не обращая внимания на то, кем он является.
«Собственно, как он и пришёл в человечество. То есть где-то, как-то произошла мутация, которая сделала возможным размножение вируса на человеке», — добавил специалист.
Он отметил, что при снижении популяционного иммунитета коронавирус вновь может перекинуться на людей.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о том, что «дельта"-штамм коронавируса почти исчез из России. Россиян предупредили, что он может вернуться, если у людей будет снижаться уровень коллективного иммунитета.