Эксперт назвал два варианта дальнейшего развития коронавируса

Цель вируса — выжить. Чтобы сделать это, он начнёт искать себе новых носителей, которые могут быть и в животном мире

25 апреля 2022, 10:55, Илья Звягинцев

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о двух возможных вариантах дальнейшего развития коронавируса. Его слова передаёт ТАСС.

Первый вариант, озвученный экспертом, предусматривает переход коронавируса в статус сезонного инфекционного заболевания. Второй вариант — вирус найдёт себе нового носителя в природе.

Иммунолог пояснил, что главной задачей для вируса является выживание, а это значит, что он будет искать себе носителя, не обращая внимания на то, кем он является.

«Собственно, как он и пришёл в человечество. То есть где-то, как-то произошла мутация, которая сделала возможным размножение вируса на человеке», — добавил специалист.

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Он отметил, что при снижении популяционного иммунитета коронавирус вновь может перекинуться на людей.

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