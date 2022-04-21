В Роспотребнадзоре заявили, что «дельта"-штамм коронавируса в России почти исчез

Эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил о том, что «дельта"-штамм коронавируса почти исчез в России. Его слова передаёт РИА Новости.

Специалист отметил, что в конце марта и начале апреля эта форма коронавируса ещё появлялась в тестах россиян, но сейчас её уже не обнаруживают.

«По крайней мере среди образцов, которые были отсеквенированы и загружены в базу данных VGARus», — добавил Хафизов.

Он также пояснил, что когда люди приобретают иммунитет к определённой форме вируса, она исчезает и уступает место другим.

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При этом эксперт считает, что «дельта"-штамм может вернуться в тех местах, где он сохранил «резервуар», а люди начнут постепенно терять иммунитет.

Ранее сообщалось, что барнаульцы стали реже делать ПЦР-тесты. Представители разных клиник рассказали о том, что спрос на тестирование снижается, но при этом цена тестов остаётся прежней.

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