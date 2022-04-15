Эксперт оценил возможность введения новых ковидных ограничений

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев заявил, что предпосылок для введения новых коронавирусных ограничений в России нет. Его слова передаёт ТАСС.

По мнению специалиста, ближайший возможный подъём заболеваемости не будет сравним с февральским, а это значит, что серьёзные ограничения не будут оправданны.

При этом Лукашев посоветовал уязвимым категориям граждан продолжать соблюдать меры безопасности.

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Он также добавил, что не видит предпосылок для введения ограничений в школах и детских садах.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить вакцину «Конвасэл» для пенсионеров. Сейчас специалисты разрабатывают план третьего этапа клинических испытаний. Провести его собираются до конца лета.