Эксперт оценил возможность введения новых ковидных ограничений

Специалист считает, что предпосылок к этому нет, однако некоторым категориям граждан стоит соблюдать меры безопасности

15 апреля 2022, 12:46, Илья Звягинцев

Член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Александр Лукашев заявил, что предпосылок для введения новых коронавирусных ограничений в России нет. Его слова передаёт ТАСС.

По мнению специалиста, ближайший возможный подъём заболеваемости не будет сравним с февральским, а это значит, что серьёзные ограничения не будут оправданны.

При этом Лукашев посоветовал уязвимым категориям граждан продолжать соблюдать меры безопасности.

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Он также добавил, что не видит предпосылок для введения ограничений в школах и детских садах.

Ранее сообщалось, что в России могут разрешить вакцину «Конвасэл» для пенсионеров. Сейчас специалисты разрабатывают план третьего этапа клинических испытаний. Провести его собираются до конца лета.

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