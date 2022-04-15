Вакцину «Конвасэл» могут разрешить пожилым людям после третьего этапа исследований

Вакцина «Конвасэл», которую создали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), вскоре может стать доступна для людей старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас специалисты разрабатывают план третьего этапа клинических испытаний. Провести его собираются до конца лета.

Учёные отметили, что после проведения исследований будет решаться вопрос о доступности вакцины для пенсионеров.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали новый тест на коронавирус. Он позволяет более точно отследить наличие вируса в организме человека, а также получить результат тестирования значительно быстрее, чем при ранних версиях тестирования.

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