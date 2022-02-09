Ежедневная заболеваемость ковидом в Алтайском крае впервые превысила 4 тыс. человек

4098 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае — это новый рекорд, а суточная заболеваемость в регионе впервые превысила 4000. Днём ранее в крае заразились 3762 человека.

Как сообщает региональный оперштаб, всего с начала пандемии на Алтае заболели 159 187 человек. Из них 115 405 выздоровели, 9014 — умерли. За последние сутки вылечились 1485 жителей, скончались — 20.

Сейчас лечение в ковидных госпиталях Алтая проходят 2379 пациентов с коронавирусом и 221 — с вирусной пневмонией, сходной с коронавирусной. 342 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 145 подключили к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3160 коек 560 свободно.