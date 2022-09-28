Глава алтайского Минздрава рассказал, как в крае борются с дефицитом медработников

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в ходе онлайн-форума ответил на вопросы о нехватке медработников в регионе.

Жители края отметили, что в городах и сёлах есть большой дефицит медицинских работников — невозможно попасть на приём к узким специалистам. В связи с этим их интересует, что делается для решения проблемы.

Попов подтвердил, что дефицит врачей и средних медицинских работников в крае, как и в целом по стране, отмечается ежегодно — как в сельской территории, так и в городах, в межрайонных медцентрах.

«Сегодня наша первостепенная задача — это укомплектование участковыми врачами, терапевтами и педиатрами сельских и городских поликлиник. Для повышения доступности первичной помощи нам необходимо увеличить число фельдшеров ФАПов, отделений и станций скорой медицинской помощи. При отсутствии узкого специалиста пациенты направляются в межрайонные центры. Кроме того, с этого года на базе межрайонных больниц формируют бригады врачей узких специальностей для выезда на прикреплённые территории районов. Для этого заранее составляется график выездов и формируется запись пациентов», — указал Попов.

В пример министр привёл Бийск, где обеспеченность врачами — 20,4 на 10 тысяч населения, укомплектованность врачами — 63%. Для привлечения медиков в наукограде реализуются различные программы, например, предоставляются служебное жильё и выплаты.

Ранее алтайский Минздрав сообщил, что молодые медработники дополнительно к основной зарплате в течение трёх лет будут получать выплаты — 360 и 540 тысяч рублей.