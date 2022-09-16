Плюс 360 000 рублей. Алтайские медики начали получать ежемесячные допвыплаты

В Алтайском крае медики начали получать выплаты в рамках регионального закона о статусе медицинского работника, сообщает краевой Минздрав.

«Получателями станут более 370 медицинских работников, в том числе 157 вновь привлечённых в отрасль здравоохранения края в 2022 году. 83 врача участковой службы и 74 фельдшера», — рассказали в ведомстве.

Например, в этом году в Каменскую межрайонную больницу трудоустроились шесть молодых фельдшеров. Каждый дополнительно к основной зарплате в течение трёх лет будет получать ежемесячно 6000 рублей в первый год работы, 9000 — во второй и 15 000 — в третий. Всего: 360 тысяч рублей за три года.

У врачей выплата больше почти в два раза. Так, коллектив Целинной ЦРБ пополнился двумя участковыми терапевтами и одним участковым педиатром. За три года они получат дополнительно к своей зарплате 540 тысяч рублей: 9000 рублей — ежемесячно в первый год, 13 500 — во второй и 22 500 — в третий.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае потратят 1,4 млрд рублей на поиск новых врачей.