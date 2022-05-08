Иммунолог предупредил о риске нового всплеска COVID-19 в России

Косвенные признаки указывают на угрозу нового подъема заболеваемости коронавирусом в России, заявил иммунолог Николай Крючков.

По его информации, очередные всплески возможны в ближайшие два месяца, в мае и июне. При этом первый из них, скорее всего, уже происходит в крупных городах, считает специалист.

«Конечно, новая волна никоим образом не сопоставима ни с „дельтой“, ни с „омикроном“. Но тем не менее косвенные признаки новой волны мы видим по динамике смертности и по сдвигу в плане числа госпитализаци», — цитирует его сайт радио Sputnik.

Он также предположил, что на осень может прийтись гораздо более масштабная волна, «потому что там могут появиться новые линии коронавирусной инфекции».

Ранее ученые заявили, что три новые волны коронавируса могут накрыть мир из-за штаммов «омикрона».