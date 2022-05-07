Ученые заявили, что три новых волны коронавируса могут накрыть мир из-за штаммов «омикрона»

Специалисты ВОЗ обратили внимание на три новых штамма коронавируса, которые обладают повышенной заразностью. Речь идет о южноафриканских BA.4, BA.5 и нью-йоркском BA.2.12.1, отмечают «Известия».

Специалисты предупредили, что в США новый штамм коронавируса начал распространяться с очень большой скоростью.

«На территории штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут этот вариант уже считается доминирующим, и вряд ли он ограничится только этой территорией», — отметили ученые.

Внимание к южноафриканским штаммам приковано из-за того, что они могут проходить через иммунную систему систему переболевших. От антител эти вирусы уклоняются лучше других вариантов..

Три новых варианта вируса могут стать проблемой, поскольку они ставят под сомнение эффективность бустерной вакцинации.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай и Алтайском крае резко возросла ковидная смертность. Врачи отмечают, что это связано с возрастом зараженных.