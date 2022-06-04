Иммунолог заявил, что оспа обезьян не опасна для россиян

Оспа обезьян — лёгкая болезнь, никакой опасности для россиян она не представляет, заявил ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, вирус уже мог проникнуть в РФ, поскольку люди путешествуют в другие страны.

«Кто-то мог въехать в РФ с вирусом в себе — или в инкубационном периоде, до 21 дня, или болеющий без сыпи в латентной форме. Мы же не до такой степени закрыты, все летают в Турцию, Египет, ОАЭ, и совершенно не исключено, что оспа обезьян уже есть в стране», — считает специалист.

Ранее сообщалось, что Россия с 14 июня снимает все эпидограничения на въезд иностранцев, прибывающих морским и воздушным транспортом.