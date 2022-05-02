Инфекционист предупредил о возможном росте случаев заражения коронавирусом после праздников
Специалист считает, что подъём будет незначительным, поскольку россияне по понятным причинам перестали выезжать из страны
Врач-инфекционист Николай Малышев предупредил о возможном подъёме уровня заболеваемости коронавирусом после праздников. Его слова передаёт РИА Новости.
«Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъём, но я не думаю, что он будет большой», — сказал Малышев.
По его словам, подъём будет небольшим, поскольку россияне в последнее время по понятным причинам стали гораздо реже выезжать за рубеж, а уровень внутренней миграции вируса в стране не очень высок.
Малышев привёл в пример Китай, где число заражённых стало расти после завершения зимних Олимпийских игр.
Ранее в Минздраве России предупредили о возможном приросте числа заражённых уже через месяц. Это может быть связано со снижением уровня коллективного иммунитета.