Инфекционист предупредил о возможном росте случаев заражения коронавирусом после праздников

Врач-инфекционист Николай Малышев предупредил о возможном подъёме уровня заболеваемости коронавирусом после праздников. Его слова передаёт РИА Новости.

«Некоторое повышение возможно... Даже Минздрав предупреждал, что возможен подъём, но я не думаю, что он будет большой», — сказал Малышев.

По его словам, подъём будет небольшим, поскольку россияне в последнее время по понятным причинам стали гораздо реже выезжать за рубеж, а уровень внутренней миграции вируса в стране не очень высок.

Малышев привёл в пример Китай, где число заражённых стало расти после завершения зимних Олимпийских игр.

Ранее в Минздраве России предупредили о возможном приросте числа заражённых уже через месяц. Это может быть связано со снижением уровня коллективного иммунитета.