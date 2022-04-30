В Минздраве предупредили об опасности вспышки коронавируса уже через месяц

В июне риск всплеска заболеваемости коронавирусом в России увеличится, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В связи с этим сейчас очень важно вакцинироваться и заниматься профилактикой, не дожидаясь, когда ситуация ухудшится, подчеркнул глава ведомства.

«По нашим прогнозам, существует высокий риск подъёма заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — цитирует его РИА Новости.

С начала пандемии в России зарегистрировали 18,1 млн случаев коронавируса и 375,7 тыс. смертей. Коллективный иммунитет в стране составляет 42,9%, полную вакцинацию прошли 86,7 млн человек.