Испытания "КовиВака" на детях завершится к концу 2022 года

Более тысячи детей от 3 до 17 лет поучаствовали в исследованиях вакцины “КовиВак”. Испытания препарата для детей могут завершиться до конца 2022 года. Об этом “Известиям” рассказал директор по развитию Федерального научного центра имени Чумакова Константин Чернов.

Вирусологи изучают, как вакцина действует на переболевших более полугода назад и на ранее не заражавшихся. Детей делят на три возрастные группы, исследования проходят постепенно со снижением возрастного порога.

“Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17-12 лет, вторая категория — от 12 до 6 лет и только потом уже от 6 до 3 лет”, — отметил Чернов.

Учёные планируют уже летом исследовать препарат для подростков от 12 до 17 лет. В случае успешных испытаний “КовиВак” зарегистрируют и разрешат к применению в этой возрастной группе. До конца года продолжатся испытания среди детей от 3 до 6 и от 6 до 12 лет.

Напомним, в исследованиях примут участие 1050 добровольцев. Испытания пройдут в четырёх медицинских учреждениях в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.