Минздрав разрешил испытывать вакцину "КовиВак" на детях

Минздрав России разрешил проведение третьей фазы клинических исследований вакцины от коронавируса “КовиВак” с участием детей. Об этом сообщается на сайте государственного реестра лекарственных средств.

В исследованиях примут участие 1050 добровольцев. Испытания пройдут в четырёх медицинских учреждениях в Перми, Самаре, Московской области и Санкт-Петербурге.

Вакцина против COVID-19 “КовиВак” стала третьей, выпущенной в России. Её зарегистрировали в феврале 2021 года. Препарат был разработан на основе нейтрализованного вируса SARS-CoV-2 — для его изготовления использовали коронавирус, который очищается, уничтожается формалином и вводится как вакцина.

Ранее вирусолог объяснил, что “омикроном” можно переболеть несколько раз, поскольку он размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не опускается ниже.