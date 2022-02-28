Источник: ковидные ограничения в Алтайском крае могут смягчить на этой неделе

Telegram-канал Ленина, 59 сообщает, что на этой неделе в Алтайском крае могут существенно смягчить действующие коронавирусные ограничения.

Канал цитирует выступление министра здравоохранения Дмитрия Попова на совещании в правительстве региона: “В Алтайском крае продолжается снижение количества заболевших коронавирусом. Количество выздоровевших существенно превышает число заболевших”.

Напомним, за последние сутки в Алтайском крае выявлено 2799 инфицированных. Это на 117 меньше, чем днём ранее, когда заразились 2916 жителей. Последние недели ковидная статистика постепенно идёт на спад после пиковых значений под 5000 человек в день.