Менее 2,8 тыс. человек заразились коронавирусом в Алтайском крае за сутки

2799 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 117 меньше, чем днём ранее, когда заболели 2916 человек.

В Барнауле выявлено 715 инфицированных, в Бийске — 89, в Рубцовске — 87. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 234 641 заразившегося. Из них выздоровели 200 029 человек, 9417 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 3940 жителей, скончались 24 человека.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2712 пациентов с коронавирусом и 228 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 558 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 190 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом 3550 края коек свободны 610.