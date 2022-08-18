Медик назвала продукты для усиления и ослабления полового влечения

Эндокринолог и диетолог Оксана Михалева рассказала «Ленте.ру», как питание влияет на уровень полового влечения.

Медик отметила, что пища оказывает существенное влияние на либидо. Поэтому рекомендуется соблюдение правил рационального питания.

Улучшают половое влечение такие продукты, как цельнозерновые злаки, свежие овощи и фрукты, рыба и морепродукты, постное мясо птицы и полезные масла или орехи и авокадо как источники масел. А также в определённых ситуациях помогут небольшие количества специй, сухого вина и шоколада.

Ослабляют либидо продукты мясной гастрономии, тяжёлая, жирная, жареная пища и крепкий алкоголь. Однако особое внимание нужно обратить на пиво.

«Этот пенный напиток содержит фитоэстрогены, то есть аналоги женских половых гормонов, что, конечно, не способствует укреплению мужской потенции. Ещё один интересный продукт, который мужчинам не стоит употреблять в большом количестве, — это соя и продукты из неё. Она также содержит фитоэстрогены», — пояснила Михалева.

Если проблемы с влечением наблюдаются часто или длительное время, лучше обратиться к врачу.

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