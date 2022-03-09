Менее 1200 человек заболели ковидом в Алтайском крае за сутки

1172 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 97 меньше, чем днём ранее, когда заболели 1269 человек.

В Барнауле выявлено 427 инфицированных, в Бийске — 120, в Рубцовске — 46. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 249 649 заразившихся. Из них выздоровели 223 744 человека, 9655 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 1702 жителя, скончались 26 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2216 пациентов с коронавирусом и 210 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 467 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 177 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3135 коек свободны 709.