Менее 1300 человек заразились коронавирусом за последние сутки

1269 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 153 меньше, чем днём ранее, когда заболели 1422 человека.

В Барнауле выявлено 342 инфицированных, в Бийске — 112, в Рубцовске — 41. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 248 477 заразившихся. Из них выздоровели 222 042 человека, 9629 заболевших умерли. За последние сутки вылечились 1589 жителей, скончались 26 человек.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2216 пациентов с коронавирусом и 205 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 479 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них 146 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом края 3135 коек свободны 714.